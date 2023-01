Le scelte di Palladino

Anche il tecnico degli ospiti opta per un sostanzioso turnover. Una delle poche eccezioni è Pessina, ancora davanti la difesa viste le non perfette condizioni fisiche di Sensi e Rovella, in ripresa dai rispettivi infortuni. Pablo Marì anche è inamovibile in difesa, coadiuvato stasera da Antov, Carboni e Marlon. Con Birindelli squalificato e la coppia Ciurria-Carlos Augusto in panchina, da capire se Palladino opterà per il canonico 3-4-2-1 o se adatterà a quattro la linea di difesa. Problemi in attacco: senza Caprari e Mota, Gytkjaer sarà centravanti con Petagna alternativa. Cragno, portiere di Coppa, difenderà i pali come già accaduto nei turni precedenti contro Frosinone e Udinese