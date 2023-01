Le scelte di Thiago Motta

Ancora in emergenza in attacco, Thiago Motta deve sempre fare a meno di Arnautovic. Dopo aver perso anche Sansone, l'allenatore ritrova Barrow che giocherà come terminale offensivo, appoggiato da un quartetto formato da Orsolini, Moro, Dominguez e Aebischer. Schouten a fare da diga in mezzo al campo, mentre in difesa Soumaoro e Sosa faranno coppia in mezzo con Cambiaso a destra e Lykogiannis sul versante opposto. Skorupski tra i pali