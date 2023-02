Tiago Pinto, Roma: "La Cremonese ha battuto il Napoli, ovviamente abbiamo grandi motivazioni ma dobbiamo giocare questa gara come una finale, questo deve essere l'atteggiamento. Zaniolo? Anche io negli ultimi 10 giorni ho parlato su di lui e oggi non è il momento, oggi siamo concentrati sulla Coppa e nel momento giusto parlerò su questo tema. Capisco la vostra curiosità ma penso che è normale che il club debba prendersi un paio di giorni per capire tutta la situazione e si parlerà al momento giusto. Il mercato? In tutte le altre finestre di mercato avevo idee di migliorare le squadre, questa finestra è stata difficile solo in Inghilterra non ci sono problemi. Penso che abbiamo fatto quello che era possibile, non sono felice come lo ero dopo la campagna estiva".