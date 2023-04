Cremonese-Fiorentina, le probabili formazioni della semifinale di Coppa Italia

Alle 21 si gioca il primo atto di Coppa Italia allo Zini. Ballardini punta sul tandem Tsadjout-Dessers, probabile chance dall'inizio per Sernicola e Galdames. Dubbio tra Bonaventura e Barak per Italiano, che monitora la situazione in difesa: Milenkovic e Martinez Quarta non al meglio, Ranieri è pronto. Ritorno al Franchi il 27 aprile IL CALENDARIO DELLE SEMIFINALI

Da una parte Juventus e Inter si contendono la finale del 24 maggio, mentre nell'altra metà del tabellone la inseguono Cremonese e Fiorentina. Alle 21 ecco il primo round allo Zini tra Ballardini e Italiano, allenatori lontani per obiettivi in campionato ma accomunati dall'ottimo cammino in Coppa Italia. Addirittura in corsa da inizio agosto, i grigiorossi hanno superato i primi turni (Ternana e Modena) prima della doppia impresa nel 2023 contro Napoli e Roma. Meno esteso il percorso dei viola, entrati in scena dagli ottavi di finale vincendo di misura contro due avversarie di Serie A (Sampdoria e Torino). Cremonese e Fiorentina si sono già affrontate due volte in campionato (due successi dei viola, l'ultimo allo Zini tre settimane fa), ma l'obiettivo della finalissima promette la riscossa dei padroni di casa.

Ballardini punta su Tsadjout-Dessers, novità Galdames Ultimi in classifica ma in corsa in Coppa, i grigiorossi perdono Okereke per l'andata oltre a Chiriches e Ferrari in difesa. Davanti a Carnesecchi giocano Aiwu e Bianchetti oltre a Vasquez, che dovrebbe scalzare Lochoshvili. Sulle fasce il ritrovato Sernicola e Valeri, novità Galdames in mezzo insieme all'ex Benassi e Pickel. Davanti Dessers è pronto a tornare dall'inizio a discapito di Ciofani: farà coppia con Tsadjout.

CREMONESE (3-5-2), probabile formazione: Carnesecchi; Aiwu, Bianchetti, Vasquez; Sernicola, Benassi, Galdames, Pickel, Valeri; Tsadjout, Dessers. All. Ballardini approfondimento Cremonese e Fiorentina per un posto in finale

Jack o Barak per Italiano? Convocati Jovic e Milenkovic Otto vittorie di fila tra campionato e Conference per i viola, che ritrovano Jovic e Duncan tra i convocati oltre a Milenkovic (che tuttavia ha qualche linea di febbre). Non al meglio nemmeno Martinez Quarta che, qualora non dovesse farcela, lascerebbe spazio a Ranieri accanto a Igor e davanti a Terracciano. Non cambiano i terzini (Dodò e Biraghi), riecco Amrabat accanto a Mandragora. Il dubbio di Italiano è sulla batteria dei trequartisti: sicuri di un posto Ikoné e Gonzalez, mentre si giocano una maglia da titolare Bonaventura (decisivo contro l'Inter) e Barak. Nessun dubbio davanti, dove il centravanti è Cabral.

FIORENTINA (4-2-3-1), probabile formazione: Terracciano, Dodò, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Ikoné, Bonaventura, Gonzalez; Cabral. All. Italiano approfondimento Coppa Italia, il calendario delle semifinali