Ballardini: "Ci siamo guadagnati questa vetrina"

L'allenatore grigiorosso alla vigilia della semifinale d'andata contro la viola: "Servirà una grande partita per non fare brutte figure. A noi interessa quello che facciamo: servirà una grande prestazione sotto il profilo dell'attenzione e dell'intensità"

Ultima in campionato, ma in semifinale di Coppa Italia. È il paradosso della Cremonese che si prepara a giocare la semifinale d'andata di coppa contro la Fiorentina, dopo aver eliminato Napoli e Roma nei turni precedenti. "La Coppa Italia è una bella vetrina, ce la siamo guadagnata" ha ammesso l'allenatore dei grigiorossi, Davide Ballardini, nella conferenza stampa della vigilia. La Cremonese dovrà invertire la tradizione negativa con la viola (unica vittoria nel 1929) , ma troverà una squadra in forma che ha vinto le ultime otto partite di fila e non perde da quasi due mesi. "Serve una grande partita perché, se non la fai, con la Fiorentina rischi brutte figure" ha aggiunto Ballardini che dovrà fare a meno per infortunio di Okereke, Ferrari e Chiriches.