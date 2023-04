Coppa Italia, il calendario delle semifinali

La Coppa Italia riparte questa settimana con le due semifinali: si inizia martedì 4 aprile con l’andata tra Juventus e Inter (ritorno in programma mercoledì 26 aprile), mentre mercoledì 5 aprile si affronteranno Cremonese e Fiorentina (match di ritorno giovedì 27 aprile). Le vincenti si sfideranno in finale il 24 maggio all’Olimpico di Roma Condividi

La Coppa Italia torna in campo con le semifinali, in programma con gare di andata e ritorno, e il programma prevede questo martedì Juventus-Inter e mercoledì Cremonese-Fiorentina. Nella scorsa edizione Juventus-Inter fu l’ultimo atto della Coppa Italia. Una finalissima dalle mille emozioni, conclusasi con la vittoria della squadra di Simone Inzaghi per 4-2 ai supplementari. Dopo il 2-2 dei tempi regolamentari, fu decisiva la doppietta di Perisic che regalò ai nerazzurri l’ottavo titolo nella storia del club. Davide Massa sarà l'arbitro che dirigerà la prima semifinale dello Stadium, per l'altra semifinale è stato invece designato Maurizio Mariani.

Le date delle semifinali d'andata Juventus-Inter , martedì 4 aprile ore 21

, martedì 4 aprile ore 21 Cremonese-Fiorentina, mercoledì 5 aprile ore 21

Le date delle semifinali di ritorno Inter-Juventus , mercoledì 26 aprile ore 21

, mercoledì 26 aprile ore 21 Cremonese-Fiorentina, giovedì 27 aprile ore 21

Il cammino di Inter e Juventus verso la semifinale L'Inter arriva alla sfida di questa sera nel momento più delicato della sua stagione, reduce dia 3 ko di fila in campionato (contro Spezia, Fiorentina e appunto Juventus). La squadra di Inzaghi, che detiene il trofeo, è arrivata in semifinale eliminando negli ottavi il Parma (2-1 dopo i supplementari) e nei quarti l'Atalanta (1-0). La Juventus invece ha debuttato in questa edizione della Coppa Italia battendo in casa il Monza 2-1 per poi superare nel turno successivo la Lazio (1-0). Juve-Inter è stata la finale dell'edizione 2021722 della Coppa Italia, finita 4-2 per i nerazzurri ai supplementari (doppietta di Perisic) dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi sul 2-2 (gol di Barella, Alex Sandro, Vlahovic e Calanhoglu).