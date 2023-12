Tra Serie B e Coppa Italia, Dennis Man ha già segnato otto gol nel 2023/24 (sei nel torneo cadetto e due nella Coppa nazionale): già due reti in più rispetto a quanto fatto nel 2022/23 contando le due competizioni (sei reti in 32 incontri). Tuttavia, l’attaccante del Parma è rimasto a secco negli ultimi due match e non ha mai infilato tre gare senza segnare nella stagione in corso.