L'Inter detentrice del trofeo esce dalla Coppa Italia agli ottavi per mano di un Bologna che prima porta i nerazzurri ai supplementari, poi va sotto (segna Carlos Augusto) e nel finale la ribalta tra il 112' e il 116', con Zirkzee grande protagonista (due assist, per Baukema e Ndoye). Inter in ansia per Lautaro, uscito dolorante alla coscia: per il Toro anche un rigore fallito

