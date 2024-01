I rossoneri si qualificano ai quarti di Coppa Italia battendo 4-1 il Cagliari e aspettano la vincente di Atalanta-Sassuolo. Match in discussione solo nei primi minuti a San Siro, con Mirante che evita il gol dell'ex a Petagna. Jovic, dopo aver fallito una comoda occasione, dà il via alla goleada al 29' su assist di Theo. La premiata ditta si ripete al 42' con l'aiuto del portiere Radunovic. Nella ripresa Traorè (uno dei sei Under 20 in campo nel Milan) segna il tris, Azzi e Leao arrotondano il punteggio nel finale