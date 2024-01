Stefano Pioli si gode la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia con un Milan giovanissimo: "Sono contento per questi ragazzi, si allenano bene e hanno i giusti atteggiamenti. Sapevo che mi avrebbero dato delle ottime risposte". Su Jovic: "Veniva da un'estate difficile, ora sta bene e deve continuare a lavorare ancora di più". MILAN-CAGLIARI 4-1: GOL E HIGHLIGHTS

Piccolo obiettivo centrato da Stefano Pioli. Il Milan ottiene la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia e ora aspetta la vincente tra Atalanta e Sassuolo nel prossimo turno: "Dobbiamo tenerci alla Coppa Italia, poi chiaramente stasera c'era la priorità di preservare determinati giocatori. Il calendario sarà impegnativo, campionato ed Europa League sono nostri obiettivi per tornare in Champions ma è chiaro che faremo di tutto per andare avanti in Coppa Italia".





"Il settore giovanile del Milan sta facendo un grande lavoro" Uno dei motivi di analisi del match è l'impiego dei tanti giovani. Sono stati quattro gli Under 20 schierati dall'inizio, con Zeroli e Bartesaghi entrati dalla panchina nella ripresa. Pioli però sapeva di potersi fidare di loro, oltre che dei vari Traoré, Romero, Simic e Jimenez: "All'inizio c'era un po' di emozione, ma dopo il primo gol ci siamo sbloccati. Sono contento per questi ragazzi, si allenano con noi dall'inizio della stagione e hanno degli atteggiamenti corretti, si vede che il settore giovanile ha lavorato bene. A volte è più difficile allenare i giovani dei giocatori più esperti. Non saranno più considerati delle opzioni solo in caso di emergenza, hanno affrontato la partita con la mentalità adatta. Non ho rischiato con la formazione titolare, ho fatto delle scelte lucide. Ero certo che avrei ricevuto delle risposte da questi ragazzi, si sono meritati questa occasione".

"Leao contento dell'affetto dei tifosi" Oltre ai giovani però, il grande protagonista della vittoria è stato Luka Jovic, la cui doppietta nel primo tempo ha indirizzato il match. Per il serbo sono 5 gol nelle ultime 7 partite. Pioli lo loda e lo sprona: "Continuo a credere che abbia delle grandi qualità e lui in primis deve crederci di più, lavorando ancora più duramente. Ha avuto un'estate difficile e giocare poco non aiuta a recuperare la condizione. Ora sta bene fisicamente e mentalmente, ha qualità sia in area che nel lavorare di sponda, può essere un campione". Un pensiero anche per Leao, che ha ritrovato il gol dopo quasi due mesi ed è stato coccolato dai tifosi in seguito ai fischi del match col Sassuolo: "Volevo dare minutaggio anche a chi ha giocato sabato, perché è meglio giocare che allenarsi. I nostri tifosi si contraddistinguono sempre nei momenti delicati e difficili. Hanno dimostrato sensibilità verso un giocatore che forse era stato fischiato sabato, l'aspetto mentale è molto importante. A Rafa ha fatto molto piacere".