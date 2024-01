La Cremonese vuole proseguire il suo sogno in Coppa Italia e affronta la Roma all'Olimpico per centrare l'impresa della qualificazione ai quarti di finale. Mourinho manda in campo la coppia Belotti-Lukaku. Pellegrini titolare con Cristante sulla linea difensiva. Stroppa si affida a Tsadjout come terminale offensivo, alle sue spalle la coppia Zanimacchia-Okereke. Calcio d'inizio alle 21