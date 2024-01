Sono 10 i precedenti tra Fiorentina e Bologna in Coppa Italia, con un bilancio in totale equilibrio: tre vittorie a testa e quattro pareggi; l’ultimo precedente nella competizione risale al 10 marzo 1999, un pareggio per 2-2 nella semifinale di ritorno, che valse l’accesso alla finale per la Viola, allora guidata da Giovanni Trapattoni.