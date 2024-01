Va alla Lazio il derby dopo quasi cento minuti di partita: Zaccagni segna a inizio ripresa su rigore e firma l'1-0 finale (fallo di Huijsen su Castellanos). Tensioni nel recupero e anche dopo il triplice fischio: rossi per Pedro, Azmoun e Mancini. Ora per Sarri in semifinale una tra Juventus e Frosinone

DYBALA OUT ALL'INTERVALLO: LE NEWS - PAGELLE