Problema per Dybala, sostituito dopo 45' nel derby

Problema per Mourinho durante la sfida di Coppa Italia tra Lazio e Roma, valida per i quarti di finale. L'allenatore portoghese ha dovuto infatti sostituire Paulo Dybala, che ha lasciato il campo per un (apparente) problema muscolare. Nei minuti finali del primo tempo, l'attaccante argentino si era avvicinato allo staff sanitario della Roma per comunicare con il medico con un'espressione dubbiosa. Poi Dybala non è rientrato n campo nel secondo tempo, con Mourinho che ha deciso di mandare in campo Lorenzo Pellegrini al suo posto. Sono attesi aggiornamenti sulle condizioni fisiche dell'ex Juve.