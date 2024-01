Dopo la Champions League, il Milan dice addio anche alla Coppa Italia, battuto in rimonta dall'Atalanta nei quarti di finale. La squadra di Pioli gioca bene per 45', va in vantaggio con Leao ma si fa raggiungere da Koopmeiners nel recupero. Nel secondo tempo, la squadra di Gasperini (espulso) parte forte e passa sempre con l'olandese su rigore. Il Milan prova l'assalto finale ma Carnesecchi chiude la porta. In semifinale sarà Fiorentina-Atalanta

PAGELLE