A differenza delle scorse edizioni a finale unica, per quella del 2024 in programma dal 18 gennaio e che prevede semifinali e finale (e dove ci sarà la Lazio), i diffidati in Serie A potranno stare tranquilli: un eventuale cartellino nell’ultima di campionato prima della partenza per Riad non farà saltare la semifinale. Salvi anche gli eventuali diffidati al termine della 20ma di A: soltanto un’espulsione in semifinale può far saltare la finale di Supercoppa. Per quanto riguarda invece il quarto di oggi sono 4 i diffidati che rischierebbero la semifinale: Luca Pellegrini per la Lazio, nella Roma Llorente, Karsdorp e Celik.