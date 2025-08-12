22' - Entra Gaspar, esce N'Dri
Milan-Lecce, il risultato in diretta LIVE
Con l'entusiasmo alle stelle per la convincente vittoria in campionato contro l'Udinese, il Milan si rituffa in Coppa Italia e sfida nuovamente il Lecce già affrontato e battuto in Serie A. Allegri fa turnover e manda in campo Nkunku dal 1'. Maignan è recuperato e torna al suo posto. Gioca anche Ricci dal 1'. Di Francesco con Camarda al centro dell'attacco, ai suoi lati Morente e N'Dri
30' - Milan vicinissimo al raddoppio, con Saelemaekers che va via a destra crossa tesissimo, la palla arriva sul secondo palo a Rabiot che in scivolata devia e la palla colpisce la traversa
27' - Il Milan adesso è in controllo della partita, la squadra di Allegri non sta rischiando niente e prova a chiudere il match
21' - Milan in vantaggio: la sblocca Gimenez
Bartesaghi va via sulla sinistra e mette un altro gran pallone di prima intenzione, ci si avventa Gimenez che, anche se non in maniera pulitissima, accompagna il palllone in porta
16' - Espulso Siebert dopo revisione VAR
Fallo su Nkunku lanciato a rete
13' - Il Milan protesta per un possibile intervento falloso su Nkunku all'interno dell'area di rigore ma l'arbitro lascia proseguire
9' - Dagli sviluppi di un calcio d'angolo, palla rimessa in mezzo da Rabiot sul secondo palo per Nkunku che calcia ma colpisce il palo da pochi passi
9' - Ennesima chance per il Milan in questo avvio di gara, assist di Gimenez per l'inserimento di Rabiot che calcia a colpo sicuro, Fruchtl devia in angolo
7' - Ancora una chance per Gimenez con un gran bel cross di Bartesaghi, il messicano si smarca benissimo e devia, palla nuovamente oltre la traversa
4' - Continua ad attaccare il Milan, Nkunku mette in mezzo un buon pallone, colpo di testa di Gimenez e palla oltre la traversa
2' - Milan vicino al vantaggio, palla in verticale per Gimenez che va a contrasto con Fruchtl, il pallone arriva a Loftus Cheek che calcia a colpo sicuro, salvataggio sulla linea da parte del Lecce
Milan-Lecce 0-0
Si parte a San Siro
Tutto pronto per Milan-Lecce, ci si gioca l'accesso agli ottavi di finale
Le squadre stanno entrando in campo
Camarda: "Al Milan sono nato ma ora testa al Lecce"
"Al Milan sono nato ma ora ho la testa al Lecce. Siamo venuti qua per fare una grande partita, per cercare di mettere in campo tutto quello che abbiamo - dice a Italia 1 - Giocare a San Siro è sempre bello, è bello per me come per i miei compagni. Sono convinto che faremo una bella partita"
Il Lecce prova a fare l'impresa a San Siro
Il Milan allo stadio: Saelemaekers e Loftus Cheek
Anche il Lecce attende con trepidazione la sfida
Il gagliardetto del Milan per la sfida con il Lecce
La formazione del Lecce in grafica
La formazione del Milan in grafica
Lecce, le scelte di formazione
Di Francesco si affida a Camarda come terminale offensivo supportato da Morente e N'Dri. A centrocampo c'è Helgason con Drame e Berisha. In difesa spazio a Siebert
Milan, le scelte di formazione
Turnover per Allegri che manda in campo De Winter in difesa, Ricci a centrocampo, Nkunku in avanti, Bartesaghi sulla sinistra e recupera Maignan per la porta
Le formazioni ufficiali
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Rabiot, Bartesaghi; Gimenez, Nkunku. All. Allegri
LECCE (4-3-3): Fruchtl; Veiga, Tiago Gabriel, Siebert, Ndaba; Helgason, Drame, Berisha; Morente, Camarda, N'Dri. All. Di Francesco
Statistiche e curiosità
Dal suo arrivo al Milan, Pulisic è l'unico giocatore di Serie A ad aver tagliato il traguardo dei 35 gol e 20 assist in tutte le competizioni. Inoltre, da inizio 2023/24 ha realizzato 36 reti e fornito 21 passaggi vincenti per un totale di 57 partecipazioni a gol, almeno sei in più di qualsiasi altro compagno di squadra.
Milan, tre vittorie di fila senza subire gol
Il Milan ha vinto senza subire gol tre degli ultimi quattro match casalinghi tra tutte le competizioni (1 sconfitta): tanti successi con annesso clean sheet quanti quelli collezionati dai rossoneri nelle precedenti 21 gare interne all-comps.
Come nella stagione 1990-91 il Milan ha affrontato il Bari e ora il Lecce
Il Milan affronterà due formazioni pugliesi differenti in una singola edizione della Coppa Italia per la prima volta dal 1990/91: Bari e Lecce anche in quel caso (in quella stagione il Diavolo arrivò in semifinale). Inoltre, quella è stata anche l’ultima occasione in cui rossoneri e giallorossi si sono incontrati nella competizione: i lombardi passarono il turno grazie a un successo e un pareggio nel doppio confronto agli ottavi di finale
A Lecce in Coppa Italia terminò 2-2 nel 1990
Il ritorno, giocato a Lecce, terminò invece 2-2: Massaro portò in vantaggio il Milan al 9’, D’Onofrio firmò il pari al 21’. Nella ripresa i rossoneri tornarono avanti con Borneo al 63’, ma all’81’ Monaco siglò il definitivo 2-2
Lo spogliatoio del Lecce a San Siro
In Coppa Italia un solo precedente al Meazza
In Coppa Italia c’è un solo precedente al Meazza tra Milan e Lecce. Risale al 14 novembre 1990, quando si disputò l’andata del terzo turno. La sfida si concluse con un netto 3-0 per i rossoneri, grazie all’autorete di Ferri e alle reti di Salvatori e Agostini. A dirigere l’incontro fu l’arbitro Pezzella di Frattamaggiore.
Lo spogliatoio del Milan
Milan e Lecce agli opposti: 3 vittorie contro 3 sconfitte
Momento diametralmente opposto per Milan e Lecce: rossoneri reduci da 3 vittorie di fila, salentini reduci da 3 sconfitte di fila.
Milan-Lecce, terzo incrocio nel 2025
E’ il terzo incrocio nel 2025: nei due precedenti ha vinto il Milan (2-3 l’8 marzo, 0-2 il 29 agosto).
Milan imbattuto con il Lecce dal 2006
Il Lecce non batte il Milan dal 2006, quando al Via del Mare si impose per 1-0 con gol di Konan.
Milan sempre a segno in questa stagione
Il Milan è andato a segno in tutti i match giocati in questa stagione, nel primo turno di Coppa Italia e nelle 4 giornate di Serie A finora giocate.