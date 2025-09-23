Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Nkunku, primo gol e prima esultanza con il palloncino in Milan-Lecce: le foto

Coppa Italia fotogallery
10 foto

Prima gioia in rossonero per Christopher Nkunku. L'attaccante francese, partito dal 1' nella sfida dei sedicesimi di finale di Coppa Italia contro il Lecce, ha segnato il gol del 2-0 al 51'. Qui le immagini più belle del gol: dalla mezza girata all'ormai classica esultanza con il palloncino

MILAN-LECCE 3-0

ALTRE FOTOGALLERY

Nkunku, primo gol rossonero e... primo palloncino!

Coppa Italia

Prima gioia in rossonero per Christopher Nkunku. L'attaccante francese, partito dal 1' nella...

10 foto

Donnarumma, tutti i trofei vinti in carriera

BACHECA

Premiato alla cerimonia del Pallone d'Oro col trofeo Yashin, riservato al miglior portiere della...

7 foto

Palloni... d'argento: le facce dei secondi

la curiosità

L'ultimo a entrare nel "club" è Lamine Yamal, che si è dovuto accontentare del secondo posto alle...

23 foto

Napoli-Politano, ufficiale il rinnovo fino al 2028

Calciomercato

Matteo Politano ha prolungato il proprio contratto con il Napoli: ufficiale il rinnovo fino al 30...

84 foto

Yamal vs Messi: il Pallone d'Oro ai 18 anni di Leo

amarcord

Diciott'anni compiuti da appena due mesi e già a un passo dal Pallone d'Oro: Yamal stava per...

26 foto

Video in evidenza

    Coppa Italia: Ultime Notizie

    Fabregas: "Doneremo l'incasso di Coppa Italia"

    maltempo como

    Il maltempo ha colpito duramente la provincia di Como, causando allagamenti, frane ed esondazioni...

    Allegri: "Leao out. Turnover? Serve qualificarsi"

    Coppa Italia

    Settimana di Coppa Italia per il Milan. Allegri prepara la sfida dei sedicesimi contro il Lecce a...

    Coppa Italia, date e orari dei sedicesimi

    Coppa Italia

    La Lega calcio ha ufficializzato date e orari dei sedicesimi di finale di Coppa Italia. Ultimo...