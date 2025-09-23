Nkunku, primo gol e prima esultanza con il palloncino in Milan-Lecce: le foto
Prima gioia in rossonero per Christopher Nkunku. L'attaccante francese, partito dal 1' nella sfida dei sedicesimi di finale di Coppa Italia contro il Lecce, ha segnato il gol del 2-0 al 51'. Qui le immagini più belle del gol: dalla mezza girata all'ormai classica esultanza con il palloncino
- Dopo 51 minuti è arrivata la prima firma di Christopher Nkunku con la maglia del Milan. Partito dall'inizio, il 27enne è stato l'autore della rete del raddoppio dei rossoneri nella sfida contro il Lecce nei sedicesimi di Coppa Italia.
- Su un cross di Saelemaekers, Nkunku arriva sul secondo palo e in mezza girata la mette dentro. Nulla da fare per Fruchtl, 2-0 Milan.
- Subito dopo il gol, Nkunku è corso dai suoi tifosi per festeggiare il raddoppio.
- Che ovviamente non poteva mancare per la sua prima volta a San Siro!
- Al Chelsea utilizzava il palloncino blu. Al Milan, ovviamente, ecco quello rosso!
- Dopo il gol, Nkunku è uscito al 61', salutato dagli applausi di San Siro.
- Un'esultanza, quella di Nkunku che gonfia il palloncino, alla quale siamo ormai abituati. Il motivo è molto semplice: è un pensiero rivolto a suo figlio. A spiegarlo fu lo stesso francese dopo una rete allo Shakhtar Donetsk nel 2022: "È per mio figlio. Gli piacciono e allora quando segno dedico il gol a lui così”.