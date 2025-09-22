Esplora tutte le offerte Sky
Maltempo Como, Fabregas: "Doneremo l'incasso della sfida di Coppa Italia col Sassuolo"

maltempo como

Il maltempo ha colpito duramente la provincia di Como, causando allagamenti, frane ed esondazioni del lago. Cesc Fabregas ha espresso vicinanza alla città con un post su Instagram e annunciando che il Como donerà l'intero incasso della partita di Coppa Italia contro il Sassuolo: "Siamo con voi, credo nella forza e nell'unione di questa città". Anche Alvaro Morata ha manifestato solidarietà, confermando il supporto del club

Il maltempo, causato da una perturbazione di origine atlantica, sta colpendo duramente l'Italia, in particolare Lombardia e Liguria, dove sono state registrate forti precipitazioni ed esondazioni. Forti piogge e temporali hanno colpito duramente la provincia di Como nella mattinata di lunedì 22 settembre. In poche ore si sono registrati fino a 30 mm di pioggia, causando allagamenti, smottamenti e l'esondazione del lago. I vigili del fuoco sono intervenuti in numerose aree del territorio per far fronte a emergenze legate a frane, strade interrotte e locali allagati.

Fabregas: "Como è famiglia per me, siamo con voi"

Cesc Fabregas, con un post su Instagram, ha espresso la sua vicinanza alla città di Como e ai suoi abitanti dopo l'ondata di maltempo: "Oggi il mio pensiero va a tutte le persone di Como. Vedere il nostro bellissimo lago esondare e i danni che ha portato fa davvero male al cuore. Como per me non è solo una città, è casa, è famiglia, è comunità. A tutte le persone, famiglie e attività colpite voglio dire che non siete soli. Siamo con voi, e credo nella forza e nell'unione di questa città. Insieme supereremo anche questo momento e torneremo a vedere Como splendere. Il club donerà l’intero incasso della partita di Coppa Italia contro il Sassuolo, in programma mercoledì 24 settembre, per sostenere la comunità locale in questo momento difficile".

Morata: "Continuano gli sforzi per proteggere la comunità"

Anche Alvaro Morata ha espresso solidarietà alla città: "La scorsa notte, forti temporali hanno colpito la provincia di Como, impattando l'intera zona e tagliando anche alcuni borghi lungolago dalle principali vie di trasporto. Un'altra ondata di maltempo è prevista nelle prossime ore, mentre continuano gli sforzi per proteggere le comunità già più colpite. Insieme alla dirigenza del club, abbiamo scelto di contribuire donando l'intero ricavato della partita di mercoledì"

