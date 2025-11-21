I precedenti
Le due compagini si sono affrontate90 volte nel corso della storia. Il bilancio premia nettamente il Napoli che hanno vinto in 42 occasioni a fronte delle 14 del Cagliari. Completano il quadro, infine, i 34 pareggi.
Il programma degli ottavi di Coppa Italia prosegue al 'Maradona'. Ampio turnover per Conte che sceglie Ambrosino nel tridente offensivo insieme a Lucca e Politano. In mezzo al campo gioca Vergara, Olivera nei tre dietro. Pisacane punta sull'attacco pesante e schiera Kilicsoy, Gaetano e Luvumbo a supporto di Pavoletti. Calcio d'inizio alle 18: chi passa affronterà ai quarti la vincente di Fiorentina-Como
NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Juan Jesus, Olivera; Mazzocchi, Vergara, Elmas, Spinazzola; Politano, Lucca, Ambrosino. All. Conte
CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Di Pardo, Luperto, Rodriguez, Obert; Deiola, Adopo; Kilicsoy, Gaetano, Luvumbo; Pavoletti. All. Pisacane
Se ci limitiamo solamente alla Coppa Italia, invece, i confronti diretti diventano appena cinque con tre affermazioni da parte del Napoli e due pareggi.
L’ultimo scontro risale però al 1987, quando il Napoli vinse 4-1 nella semifinale di ritorno (aveva vinto 1-0 l'andata a Cagliari) in una Coppa Italia che poi avrebbe vinto.
La formazione rossoblù, allenata da Fabio Pisacane, è arrivata a questo ottavo dopo aver battuto ai rigori l'Entella nel primo turno e superato 4-1 il Frosinone ai sedicesimi.
Il Cagliari cerca una qualificazione ai quarti che manca da quasi 21 anni: nell'edizione 2004-05 arrivò infatti fino alle semifinali.