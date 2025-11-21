Il programma degli ottavi di Coppa Italia prosegue al 'Maradona'. Ampio turnover per Conte che sceglie Ambrosino nel tridente offensivo insieme a Lucca e Politano. In mezzo al campo gioca Vergara, Olivera nei tre dietro. Pisacane punta sull'attacco pesante e schiera Kilicsoy, Gaetano e Luvumbo a supporto di Pavoletti. Calcio d'inizio alle 18: chi passa affronterà ai quarti la vincente di Fiorentina-Como

IL TABELLONE DI COPPA ITALIA