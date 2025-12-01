Gran Galà del Calcio AIC, tutti i vincitori e i premi della serata
In corso a Milano l'evento organizzato dall'Associazione Italiana Calciatori, dove brillano le eccellenze della Serie A 2024/25. Conte miglior allenatore, Bertola miglior giovane della B. Il gol dell'anno è di Deiola. Premio alla carriera per Bonucci e Chiellini. I votanti erano i calciatori stessi: qui tutti i premiati. Collegamenti in diretta su Sky Sport 24
- ANTONIO CONTE (Napoli)
- NAPOLI
- FRANCESCO PIO ESPOSITO
- NICOLÒ BERTOLA (Spezia, oggi all'Udinese)
- ALESSANDRO DEIOLA (Cagliari-Venezia 3-0, 18 maggio 2025)
- DANIELE DOVERI
- LEONARDO BONUCCI E GIORGIO CHIELLINI
- Giocatore dell'anno: L. MARTINEZ (Inter)
- Allenatore dell'anno: S. INZAGHI (Inter)
- Società dell'anno: INTER
- Miglior giovane della B: F. P. ESPOSITO (Spezia)
- Gol dell'anno: M. THURAM (Inter-Milan 5-1, 16 settembre 2023)
- Top XI: Sommer (Inter); Bellanova (Torino), Bastoni (Inter), Calafiori (Bologna); Dimarco (Inter); Barella (Inter), Calhanoglu (Inter) Koopmeiners (Atalanta); Zirkzee (Bologna), L. Martinez (Inter), Thuram (Inter)
- Miglior arbitro: ORSATO