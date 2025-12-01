Offerte Black Friday
Gran Galà del Calcio AIC, tutti i vincitori e i premi della serata

GRAN GALÀ CALCIO fotogallery
8 foto

In corso a Milano l'evento organizzato dall'Associazione Italiana Calciatori, dove brillano le eccellenze della Serie A 2024/25. Conte miglior allenatore, Bertola miglior giovane della B. Il gol dell'anno è di Deiola. Premio alla carriera per Bonucci e Chiellini. I votanti erano i calciatori stessi: qui tutti i premiati. Collegamenti in diretta su Sky Sport 24

GRAN GALÀ DEL CALCIO, IL RED CARPET

