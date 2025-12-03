Le pagelle di Napoli-Cagliari 10-9 dopo rigori

 Napoli Cagliari, le pagelle degli ottavi di Coppa Italia | Sky Sport
Napoli-Cagliari 10-9 dopo i rigori, le pagelle

Il Napoli è ai quarti di Coppa Italia, dopo il successo 10-9 ai rigori contro il Cagliari.  Buona prova di Lucca, autore del gol del momentaneo vantaggio. Bene anche Milinkovic-Savic, Buongiorno, Vergara e Politano. Delude l'attacco titolare della squadra di Pisacane. Meglio i subentrati Borrelli ed Esposito (suo il gol dell'1-1). La squadra di Conte sfiderà la vincente di Fiorentina-Como. Tutti i voti del match a cura di Francesco Modugno

