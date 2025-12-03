Le pagelle di Napoli-Cagliari 10-9 dopo rigori

Il Napoli è ai quarti di Coppa Italia, dopo il successo 10-9 ai rigori contro il Cagliari. Buona prova di Lucca, autore del gol del momentaneo vantaggio. Bene anche Milinkovic-Savic, Buongiorno, Vergara e Politano. Delude l'attacco titolare della squadra di Pisacane. Meglio i subentrati Borrelli ed Esposito (suo il gol dell'1-1). La squadra di Conte sfiderà la vincente di Fiorentina-Como. Tutti i voti del match a cura di Francesco Modugno
- MILINKOVIC-SAVIC voto 6,5
- BEUKEMA voto 6
- JUAN JESUS voto 6
- OLIVERA voto 6
- MAZZOCCHI voto 5,5
- VERGARA voto 6,5
- ELMAS voto 6
- SPINAZZOLA voto 6
- POLITANO voto 6,5
- LUCCA voto 6,5 (MVP)
- AMBROSINO voto 5,5
- dal 61' McTOMINAY voto 6
- dal 68' HOJLUND voto 6
- dal 68' BUONGIORNO voto 6,5
- dal 74' DAVID NERES voto 5
- dal 74' LANG voto 6
- Allenatore CONTE voto 6,5
- CAPRILE voto 6
- DI PARDO voto 5,5
- LUPERTO voto 6
- JUAN RODRIGUEZ voto 5,5
- OBERT voto 6
- ADOPO voto 6
- DEIOLA voto 5,5
- GAETANO voto 5,5
- LUVUMBO voto 5
- PAVOLETTI voto 5
- KILICSOY voto 5
- dal 55' BORRELLI voto 6,5
- dal 55' PRATI voto 6
- dal 55' SEB. ESPOSITO voto 6,5
- dal 61' IDRISSI voto 6
- dal 85' FELICI voto 5
- Allenatore PISACANE voto 6