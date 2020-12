Dopo la grande vittoria per 4-0 sulla Roma, il Napoli torna in Europa League. Giovedì sera, alle 21, la squadra di Gattuso sfiderà infatti l’AZ Alkmaar in Olanda per la 5^ giornata del girone F. A parlare in conferenza stampa alla vigilia ci ha pensato il capitano Lorenzo Insigne, a partire dal ricordo di Maradona: "Diego ha fatto delle cose incredibili. Ha portato il Napoli sul tetto d’Italia e d’Europa, non lo dimenticheremo mai e sarà sempre nel nostro cuore. La sua morte ci ha feriti nel profondo. Giocheremo per dedicargli le nostre vittorie, come successo con la Roma. Stiamo cercando di vincere qualcosa come il Napoli di Maradona, ma sappiamo che è molto difficile. Ci stiamo provando e speriamo di riuscirci al più presto. L’Europa League è un nostro obiettivo fin dal primo giorno. Certamente, però, ciò che è successo con Maradona è una motivazione in più per noi".