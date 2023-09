Gasp: "De Ketelaere come Ilicic, ma ha margini"

L'allenatore dell'Atalanta commenta il successo sul Rakow e la prova importante di De Ketelaere: "Charles ha grandi margini. Somiglia a Ilicic? Condivido. Sono tipologie di giocatori che hanno grande struttura e devono stare bene fisicamente per rendere al meglio". Sulle difficoltà della squadra: "Non è vero che questo gruppo non ha anima, lavora e ci tiene, alle volte ci sono delle difficoltà perché bisogna alzare la qualità"

Gian Piero Gasperini è soddisfatto per la prestazione e per la vittoria portata a casa dalla sua Atalanta. I bergamaschi hanno battuto 2-0 i polacchi del Rakow anche grazie a una prestazione importante di Charles De Ketelaere, autore del primo gol e meritevole di una standing ovation da parte del Gewiss Stadium: "Somiglia a Ilicic? Condivido, lui è un ragazzo giovane, ha ancora margini e tempo - dice - Sono contento anche dell'atteggiamento e del carattere che ha. Mi è capitato anche con Josip, penso che chi ha questa struttura fisica importante ha bisogno di stare bene fisicamente dunque non è questione di indole sbagliata, quando questi giocatori hanno condizione e forza mettono in campo tutte le qualità di cui dispongono. Charles ha grandi margini, perché è giovane, ha una bella base, lavora per la squadra, ha mentalità, è duttile, sa fare più cose, come ad esempio la punta centrale, non lo è propriamente, ma può anche diventarlo".