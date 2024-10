Due gol e un rigore procurato per lo scatenato Castellanos, protagonista assoluto all'Olimpico nel giorno del suo 26° compleanno: "Bella serata, festeggio con la famiglia. L'esultanza? È per il mio cane, era anche il suo compleanno...". Taty più leggero dopo l'addio di Immobile? "No, penso che giocare qui sia una grande responsabilità. Giochiamo molto bene con Baroni, attacchiamo di più e la squadra sta bene in campo"

HIGHLIGHTS - PAGELLE - CLASSIFICA