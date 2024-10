Juric: "Passi in avanti nonostante la sconfitta"

L'allenatore della Roma commenta il ko contro l'Elfsborg e non ritiene che la sua squadra abbia giocato sottotono: "Ho visto un'altra partita perché per me ci sono state tante cose positive. Dobbiamo migliorare i dettagli ma dal punto di vista del gioco abbiamo fatto bene. Non abbiamo fatto gol e lo accettiamo. Sono io che devo tirare fuori il meglio da questi ragazzi. Soulé? Crescerà"

Nonostante la sconfitta e una Roma meno brillante rispetto alle ultime uscite, Ivan Juric considera molti aspetti positivi nel ko 1-0 con l'Elfsborg: "Non sono d'accordo che la squadra ha fatto male - dice - Ci sono state tante cose positive, abbiamo mosso bene la palla , c'è da lavorare, ma io ho visto un'altra partita, dobbiamo migliorare nelle ripartenze, non siamo riusciti a fare gol e lo accettiamo . Nelle preventive non siamo abbastanza aggressivi, abbiamo creato tanto, poi alle volte abbiamo sofferto quando loro ripartivano". Una Roma apparsa sterile specialmente in fase offensiva: "Abbiamo provato ad andare anche per vie centrali specie quando è entrato Dovbyk poi i dettagli li dobbiamo migliorare ma io ho visto tante cose positive, anche se il risultato è negativo io non butto tutto".

"Io devo tirare fuori il meglio da questi ragazzi"

Sulla difficoltà di gestire anche nelle rotazioni una rosa non costruita dall'attuale allenatore della Roma: "La rosa? Ha qualità e io devo tirare fuori il meglio dai ragazzi, ora bisogna concentrarsi sulle partite che arrivano, si lavora tanto sui video, secondo me abbiamo fatto passi in avanti dal punto di vista del gioco, dobbiamo migliorare i particolari. - spiega ancora - Soulé? Si da da fare, ha qualità, è il secondo anno in serie A, magari in questo momento non riesce a dimostrare tutto il suo talento, ma va a prendersi la palla, secondo me non sente la pressione, crescerà. Oggi mi è piacuto già di più nel posizionamento ripetto a altre gare".