Duecento partite, maglia celebrativa e gol. La notte di Atalanta-Sturm Graz è stata la notte di Berat Djimsiti. Preso dallo Zurigo nel 2016, all'esordio nel calcio italiano contro il Napoli. E sette anni dopo in gol nel giorno della cifra tonda: "Era una partita speciale, una partita in Europa League molto importante per cercare di passare il turno - ha detto a Sky dopo la gara -. Fare il gol decisivo mi rende strafelice". Ora il primato: "Dobbiamo cercare di vincere anche contro lo Sporting ma è una partita da vedere contro una squadra forte". E intanto sono sei partite su sette in casa senza subire gol: "Allora cercheremo di fare sette su otto la prossima in casa" - ha concluso lui.