Le avversarie della Lazio in Europa League

Evitato l'ex Immobile, passato al Besiktas, ma non mancano le insidie per la Lazio: dalla prima fascia, in cui erano inseriti anche i biancocelesti, escono il Porto (in casa) e l'Ajax di Farioli (con trasferta ad Amsterdam). La squadra di Baroni tornerà in Olanda anche per affrontare il Twente, mentre in casa ospiterà Real Sociedad, Ludogorets e Nizza (tra le più insidiose della quarta fascia). Braga e Dinamo Kiev le altre trasferte: curiosamente due avversarie pescate anche dalla Roma (che però le affronta entrambe in casa)