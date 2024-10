Baroni pensa ad alcuni cambi per la sfida di Europa League contro il Nizza. Dubbi in porta con Mandas favorito su Provedel e in difesa con Patric in vantaggio su Romagnoli. In avanti Tchaouna, Dele-Bashiru e Pedro alle spalle di Castellanos. Appuntamento su Sky e in streaming su NOW. Diretta giovedì 3 ottobre dalle ore 18.45 su Sky Sport Uno e Sky Sport 252, Sky Sport 4K

