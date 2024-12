La Roma di Ranieri infila la seconda vittoria di fila conquistando tre punti anche in Europa League. La situazione di classifica è buona, col 14° posto nel girone unico a quota 9 punti: il traguardo per essere quasi certi del pass quantomeno per i playoff è vicino, mentre per puntare ai primi otto servirebbero ragionevolmente due vittorie nelle ultime due giornate, dove la Roma sfiderà l'AZ e l'Eintracht Francoforte.

Quante squadre accedono alla fase a eliminazione diretta?

Il regolamento dell'Europa League è analogo a quello della Champions: le prime 8 classificate della "fase campionato" accederanno direttamente agli ottavi di finale. Le 16 squadre che si classificheranno tra il 9° e il 24° posto accederanno ai playoff: dalla 9 alla 16 come teste di serie, le restanti dalla 17 alla 24 come non teste di serie. Le classificate dal 25° posto in poi saranno eliminate: in questo nuovo format, infatti, non sono previste retrocessioni.