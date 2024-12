La Lazio di Baroni non si ferma più: battuto anche l'Ajax, è primo posto nel girone unico di Europa League a quota 16 punti, dopo cinque vittorie e un pari nelle prime sei giornate. In questo scenario, la Lazio è già aritmeticamente qualificata al turno successivo, quantomeno attraverso i playoff. Per la certezza aritmetica anche di finire in top 8 (e quindi accedere direttamente agli ottavi) manca pochissimo . Nelle prossime due gare le sfide sono contro Real Sociedad e Braga. Facciamo il punto.

Quante squadre accedono alla fase a eliminazione diretta?

Il regolamento dell'Europa League è analogo a quello della Champions: le prime 8 classificate della "fase campionato" accederanno direttamente agli ottavi di finale. Le 16 squadre che si classificheranno tra il 9° e il 24° posto accederanno ai playoff: dalla 9 alla 16 come teste di serie, le restanti dalla 17 alla 24 come non teste di serie. Le classificate dal 25° posto in poi saranno eliminate: in questo nuovo format, infatti, non sono previste retrocessioni.