I giallorossi cadono a sorpresa in casa degli svedesi: finisce 1-0 con la rete del talentino Baidoo. Dopo le vittoria contro Udinese e Venezia e il pareggio contro l'Athletic Bilbao, la Roma sembra aver già esaurito l'entusiasmo per il cambio in panchina. Il gioco di Juric ancora non si vede, ma soprattutto la sensazione è che questa rosa non possa fare il calcio che vuole il suo allenatore. Gli interrogativi sono anche per il mercato: tolto Dobvyk, nessuno dei nuovi sta dando un aiuto concreto alla squadra