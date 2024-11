Obiettivo punteggio pieno per la Lazio, che giovedì alle 21 ospiterà all'Olimpico il Porto per la quarta giornata di Europa League (in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW). Baroni sembra intenzionato a confermare Mandas in porta; Nuno Tavares, invece, scenderà sicuramente in campo dal 1'. A centrocampo Guendouzi con Vecino, in attacco Castellanos favorito su Dia

