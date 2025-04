Ritorno dei quarti di finale di Europa League: oggi, giovedì 17 aprile, alle 21, la Lazio è impegnata in casa contro il Bodo Glimt. L’incontro sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW . Appuntamento anche con Diretta Gol per seguire le partite in contemporanea delle 18.45 e delle 21

Oggi, giovedì 17 aprile, alle ore 21 la Lazio è impegnata in casa contro il Bodo Glimt per il ritorno dei quarti di finale di Europa League. L’incontro sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca Maurizio Compagnoni, commento Nando Orsi. A bordocampo Matteo Petrucci e Manuele Baiocchini; Diretta Gol con Daniele Barone. Da non perdere su Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e NOW lo Studio Europa League con Mario Giunta, Beppe Bergomi, Marco Bucciantini e Andrea Marinozzi. Spazio news con Vittoria Orlando. Alle 18.45 e alle 21 spazio anche a Diretta Gol per tutte le partite in contemporanea su Sky Sport Arena, Sky Sport 251 e in streaming su NOW.

I numeri di Lazio e Bodo Glimt

L'unico precedente della Lazio contro il Bodo Glimt risale alla sconfitta per 2-0 nell'andata di questa sfida. L'ultima volta che i biancocelesti hanno ospitato una squadra norvegese risale all'ottobre 2015: vittoria contro il Rosenborg per 3-1 in Europa League. Il Bodo Glimt non ha mai vinto nelle sei trasferte disputate in Italia (qualificazioni incluse), con un pareggio e cinque sconfitte. L'ultima sua gara fuori casa in Italia risale al ritorno dei quarti di finale contro la Roma nella Conference League 2021-22 (sconfitta per 4-0). La Lazio è stata eliminata in 12 dei 15 precedenti doppi confronti nella fase a eliminazione diretta nelle maggiori competizioni europee dopo aver perso il match d'andata, qualificandosi contro il Chornomorets Odesa nella Coppa UEFA 1975-76, il Boavista nella Coppa UEFA 1977-78 e la Steaua Bucarest nell’Europa League 2017-18. Tuttavia, non ha mai superato il turno dopo una sconfitta con due reti di scarto all'andata. Le squadre che hanno vinto il match d'andata con almeno 2 gol di scarto in un doppio confronto nella fase a eliminazione diretta in Europa League hanno superato il turno nel 94% dei casi (144/154). Ai quarti di finale, la percentuale di qualificazione è dell'84% (16/19), solo tre formazioni si sono fatte rimontare questo vantaggio in questo turno: Basilea (2013-14 contro il Valencia), Lazio (2017-18 contro l'RB Salisburgo) e Benfica (2018-19 contro l'Eintracht Francoforte). La Lazio è rimasta imbattuta nelle ultime 13 partite casalinghe di Europa League (7V, 6N), l’ultima sua sconfitta interna risale al novembre 2019 contro il Celtic (1-2). Tuttavia, non ha vinto nelle ultime tre gare casalinghe nella fase a eliminazione diretta nel torneo (2N, 1P), l’ultimo successo interno risale al 4-2 contro il Salisburgo nell'aprile 2018.