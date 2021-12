Olympiacos, squadra tutto cuore e solidità

2/10

COME GIOCA - Sistema collaudato per l'Olympiacos che si schiera con un 4-2-3-1 che abbina qualità in mezzo al campo, buona struttura fisica in avanti e solidità in difesa grazie alla presenza di giocatori dal buon livello internazionale come El Arabi e Sokratis (ex Milan) La formazione tipo: Vaclik; Lala, Sokratis, Cissé, Reabciuk; Bouchalakis, M'Vila; Rony Lopes, Camara, Masouras; El Arabi