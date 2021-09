Galatasaray-Lazio 1-0: video, gol e highlights

Esordio con ko per la Lazio in Europa League. Sul campo del Galatasaray decide un goffo autogol di Strakosha che perde il pallone in presa alta e infila la propria porta. Precedentemente chance per entrambe le squadre con una traversa di Morutan (unica occasione del primo tempo) e un paio di chance per Akturkoglu e Cicaldau. La Lazio ci prova con Luis Alberto e Milinkovic-Savic ma senza trovare la rete