Al Velodrome non basta ai biancocelesti uno storico Ciro Immobile, miglior marcatore di sempre nella storia del club (160 gol, staccato Silvio Piola). Ancora un pareggio per la squadra di Sarri, che va sotto contro il Marsiglia con il rigore di Milik. Prima dell'intervallo la riprende Felipe Anderson, poi Immobile sfrutta l'errore di Saliba e ribalta il risultato. Palo di Under e pareggio all'82' di Payet, che si arrende alla traversa ai titoli di coda. Lazio al 2° posto nel gruppo E a -3 dal Galatasaray