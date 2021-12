La squadra di Sarri costretta ai playoff per proseguire il cammino in Europa League. La Lazio non riesce a sfondare il muro opposto dal Galatasaray e all'Olimpico impatta 0-0 chiudendo il gruppo E al secondo posto proprio alle spalle dei turchi. Gara avara di occasioni, due per i biancocelesti con Immobile nel primo tempo e Luis Alberto nel finale di gara