L'Atalanta gioca una gara di livello contro il Bayer Leverkusen portando a casa un successo prezioso. Al Gewiss finisce 3-2 un match iniziato in salita per i bergamaschi (un palo colpito e un gol segnato da Aranguiz). La risposta della squadra di Gasperini è di carattere: in 2' Malinovskyi e Muriel portano avanti i nerazzurri che a inizio ripresa segnano il 3-1 grazie alla doppietta del colombiano. Una fiammata di Diaby rimette in bilico la qualificazione ai quarti