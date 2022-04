Atalanta-Lipsia 0-2: video, gol e highlights

L'Atalanta saluta l'Europa: dopo aver pareggiato all'andata in Germania, i nerazzurri perdono in casa nel ritorno del quarti di Europa League. Mattatore Nkunku, autore della doppietta decisiva: il primo gol nel primo tempo su assist di Laimer, il raddoppio nei minuti finali su calcio di rigore. A proposito di rigori, la Dea recrimina per un penalty non concesso per un presunto tocco di mano in area dopo un calcio di punizione di Malinovskyi. I tedeschi affronteranno in semifinale la vincente di Rangers-Braga