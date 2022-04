Lipsia-Rangers 1-0: video, gol e highlights

Dai e dai il Lipsia vince. Attacca, chiude il primo tempo con oltre il 70% di possesso palla e poi sblocca nel finale con l'ex City Angeliño. La partita sul piano tattico è chiara: i Rangers vogliono attendere, strappare il pari e poi giocarsi tutto in casa, con la spinta del proprio pubblico, ad Ibrox. Lì il tifo sarà un fattore, è certo. Ma intanto il risultato che accompagnerà le due squadre alla semifinale di ritorno sorride a Tedesco &Co. Non tantissime occasioni da gol, la più clamorosa è per Nkunku che salta anche il portiere al 70' ma poi non trova la porta. Poco male, a cinque minuti dalla fine, e sul primo corner del match per il Lipsia, Angeliño carica dai 25 metri e scarica in rete il pallone che vale la semifinale. Di andata. Tutto è ancora in bilico.