West Ham-Eintracht Francoforte 1-2: video, gol e highlights

Quattro pali, tre per il West Ham, uno per l'Eintracht. Che soprattutto segna un gol in più. Partita bella ma soprattutto qualificazione apertissima nella doppia sfida e per un posto nella finalissima. Pronti e via è subito rete: Knauff segna dopo 49 secondi il gol più veloce della storia dell'Eintracht nella competizione e gela i tifosi hammers. Il West Ham però non molla, come da tradizione per le squadre inglesi. Bowen coglie un palo (il primo per lui), poi Antonio riesce a trovare la via del gol in mischia in area. Nella ripresa l'Eintracht però torna davanti, Kamada ribatte a rete dopo una parata di Areola, braccia alzate per i giocatori di Moyes ma non c'è alcun fuorigioco. Rete regolare e Eintracht ancora avanti. Ma soprattutto West Ham ancora alla rincorsa. Benrahma entra ed è subito un fattore: un suo tiro a giro scheggia il palo, ma poi un palo lo colpisce anche l'Eintracht ancora con Kamada. Tris sfiorato. E poi 2-2 sfiorato, visto che la più grande occasione arriva in pieno recupero, ancora per gli hammers. Ancora per Bowen: bellissima rovesciata e traversa clamorosa. È 1-2, ma è tutto apertissimo.