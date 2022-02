Porto-Lazio 2-1: video, gol e highlights

La Lazio va ko in Portogallo, è il Porto a conquistare l'andata dello spareggio di Europa League. Prima rete del match a firma Zaccagni: angolo corto, cross sul primo palo e grande girata col tacco in anticipo dell'ex Verona. Cambia però tutto tra fine primo tempo e inizio di ripresa. Segna sempre Toni Martinez, prima con un gran colpo di testa da cross dalla destra. Dunque con una volée in area sempre da suggerimento dalla fascia. Zaccagni, diffidato e ammonito, salterà il ritorno di giovedì prossimo all'Olimpico