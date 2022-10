L'Arsenal vince nel recupero contro il PSV valido per il secondo turno di Europa League e rinviato per il lutto in seguito alla morte della Regina Elisabetta II. 1-0 il finale con la rete decisiva, nella ripresa, di Xhaka, che ha sfruttato al meglio un assist di Tomiyasu. I londinesi restano così a punteggio pieno nel girone e proseguono nel loro percorso vincente: 13 vittorie in 14 match stagionali