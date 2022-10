Quattro squadre a 5 punti nel gruppo F di Europa League, dove la Lazio rimanda ancora la vittoria: finisce 2-2 con gli austriaci dopo aver disputato in dieci tutto il secondo tempo. Immobile sfiora l'1-0, traversa di Pedro e vantaggio su rigore di Ciro che diventa il miglior marcatore europeo nella storia del club (21 gol). Prima dell'intervallo espulso Lazzari, ripresa in salita per i biancocelesti dopo il pareggio di Boving. Pedro illude, ma ancora Boving firma il pari

