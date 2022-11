La Roma ospita i bulgari del Ludogorets per l'ultima gara del girone di Europa League. La squadra di Mourinho ha un solo risultato: vincere per conquistare il secondo posto e approdare così agli spareggi con le terze di Champions. Roma-Ludogorets è in diretta questa sera alle 21 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Con Roma-Ludogorets (in diretta stasera su Sky Sport Uno in streaming su NOW dalle 21 si chiude il girone C di Europa League. Giallorossi e bulgari sono appaiati a quota 7 in classifica, con il Betis Siviglia a 13 punti e già qualificato. Alla Roma serve una vittoria per conquistare il secondo posto del gruppo e per accedere agli spareggi con le terze classificate dei gironi di Champions League. Dalla Uefa è arrivata la notizia della riduzione della squalifica per Nicolò Zaniolo, che dunque potrà essere della partita., sempre che riesca a smaltire l'ematoma alla coscia subito a Verona.