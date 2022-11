Tutto in una notte, la Roma si gioca all'Olimpico il passaggio del turno e il secondo posto nel gruppo C di Europa League. Mourinho sceglie il doppio attaccante con Belotti e Abraham dal 1'. Alle loro spalle Pellegrini, Zaniolo in panchina. El Shaarawy sulla sinistra. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, TV8 e NOW TV alle 21. Disponibile su Sky Go, anche in HD