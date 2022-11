Prosegue il cammino della Roma in Europa League. La squadra di Mourinho batte, in rimonta, 3-1 il Ludogorets e si qualifica per i playoff. Bulgari in vantaggio sul finire del primo tempo con Rick. Nella ripresa, la Roma cambia faccia e in pochi minuti Zaniolo (entrato nel secondo tempo) si procura due rigori che Pellegrini ttrasforma. Il VAR annulla il 2-2 a Nonato e nel finale Zaniolo chiude il match sul 3-1