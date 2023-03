I bianconeri riscattano la sconfitta di Roma in campionato e battono 1-0 il Friburgo nell'andata degli ottavi di Europa League. Alex Sandro out dopo 20' per infortunio. Nel primo tempo bianconeri pericolosi con Rabiot, Cuadrado, Locatelli e Vlahovic. Nella ripresa la sblocca Di Maria di testa. Gol annullato a Holer per mani di Ginter. Chiesa si fa male a un ginocchio ma resta in campo (slot sostituzioni terminati). Il ritorno tra una settimana in Germania