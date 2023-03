I giallorossi conquistano la qualificazione ai quarti di finale di Europa League difendendo il 2-0 maturato all'Olimpico. All'Anoeta finisce 0-0 con la Real Sociedad. La Roma non corre pericoli per tutti i primi 45', segna un gol (giustamente annullato) con Smalling e nella ripresa difende. Una traversa di Oyarzabal l'occasione più ghiotta per i padroni di casa. Finisce in parità, la Roma passa, gli spagnoli vanno a casa